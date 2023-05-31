TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 8 yaşındaki kızı yaralandı
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Samsun'da otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Ali Duran'ın kullandığı otomobilde göstergenin 145 kilometrede kalması dikkat çekti.
HIZ GÖSTERGESİ 145'TE
Samsun'da otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Ali Duran'ın kullandığı otomobilde göstergenin 145 kilometrede kalması dikkat çekti. Geçimini susam işi yaparak sağlayan tek çocuk babası Ali Duran'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel