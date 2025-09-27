Haberler

TIR'ın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Eren Özcan, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak genç adam kurtarılamadı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Konya-Adana kara yolundaki Ereğli çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Ertürk idaresindeki 11 UA 480 plakalı TIR, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Eren Özcan'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde Özcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özcan'ın cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
