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TIR'ın çarptığı Romanyalı şoför öldü

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
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TIR'ın çarptığı Romanyalı şoför öldü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde arızalanan aracını yol kenarında tamir etmeye çalışan Romanya uyruklu TIR şoförü Dumitru Marin, başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde arızalanan aracını yol kenarında tamir etmeye çalışan Romanya uyruklu TIR şoförü Dumitru Marin, başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi yakınlarında meydana geldi. Romanya'dan Türkiye'ye gelen Dumitri Marin, kullandığı GR 05E YF plakalı TIR'ı arıza yapınca yolun kenarına çekti. TIR'daki arızayı bulmaya çalışan Marin'e, bu sırada Serhat G.'nin kullandığı TIR çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Marin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.TIR şoförü Serhat G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Romanya, Kaza, Güncel, Haberler

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