TIR'IN ÇARPTIĞI ANNEANNE İLE TORUNU ÖLDÜ

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Mualla Demircan(71) ile torunu Yakup Can Büyükbaş(5), hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü aranıyor.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki otogar kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenmeyen 39 TR 730 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan ile toruna Yakup Can Büyükbaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan anneanne ile torun olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Hayatlarını kaybeden Mualla Demircan ile toruna Yakup Can Büyükbaş'ın cansız bedenleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.