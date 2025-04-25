Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin savunma

TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı

TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı (2)Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan polis memuru Zeki Bacak (33) için...

TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı (2)

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan polis memuru Zeki Bacak (33) için memleketi Uşak'ta cenaze töreni düzenlendi. Bacak'ın cenazesi Çukurağıl Köyü Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Çukurağıl Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Haber-Kamera: İnan YAMAN/UŞAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.