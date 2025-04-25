Şehit Polis Memuru Zeki Bacak'ın Cenazesi Uşak'a Gönderildi

Cizre- Nusaybin kara yolu Çığır köyü yakınında 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için olay yerine giden polis memuru Zeki Bacak, TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. TIR şoförü gözaltına alınırken, Bacak ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Zeki Bacak, dün akşam saatlerinde şehit oldu. Şehit polis memuru Bacak için Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Zeki Bacak'ın naaşı alana getirildikten sonra öz geçmişi okundu. Şehidin eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Duanın ardından 1 kız çocuğu babası olan şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel