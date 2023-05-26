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TIR'IN ALTINDA KALARAK ÖLEN KADININ KAZA ANI KAMERADA

Güncel Haberler

SAMSUN'da karşıdan karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kalan İlkay Kahraman(47), hayatını kaybetti.

SAMSUN'da karşıdan karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kalan İlkay Kahraman(47), hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık Mahallesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hayati U.(37) idaresindeki 55 UG 616 plakalı TIR, yeşil ışığın yandığı esnada kalkış yaparken, bu esnada kör noktasındaki yolun karşısına geçmekte olan İlkay Kahraman adlı kadına çarptı. Üstünden geçen TIR'ın altında kalıp metrelerce sürüklenen kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kahraman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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