TIR'ın Altında Kalan Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'de, tamir sırasında hareket eden TIR'ın altında kalan 16 yaşındaki işçi Emir Kılınç hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

1) TAMİR SIRASINDA HAREKET EDEN TIR'IN ALTINDA KALAN 16 YAŞINDAKİ İŞÇİ ÖLDÜ

MERSİN'de, tamirhanede çalışan işçi Emir Kılınç (16), alt kısmında işlem yaptığı TIR'ın sürücüsü Umut Fidan'ın (23) aracı çalıştırması üzerine, altında kaldı. Kılınç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ağustos'ta, Huzurkent Mahallesi Mersin-Tarsus D-400 kara yolunda atölyede meydana geldi. Umut Fidan, 21 ACS 623 plakalı TIR'ı arıza yapınca tamirhaneye getirdi. İş yerinde çalışan Emir Kılınç, TIR'ın altında işlem yaparken, sürücü Umut Fidan aracı çalıştırıp atölyeden ayrıldı. TIR'ın altında kalan Kılınç, yaralandı. TIR'ın hareketinden sonra ayağa kalkıp yürüyen ve bir süre sonra yere yığılan Kılınç'a çevredekiler müdahale etti. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılınç, ekipler tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılınç'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Umut Fidan ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

