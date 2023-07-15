Tır ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Sivas Merkez'de tır ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza Sivas Kent Merkezi'nde Sivas - Erzinacn karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarı kavşağında meydana geldi. 58 T 0979 plakalı ticari taksi ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.