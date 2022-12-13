Tır ile çarpıştıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Niğde'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Niğde'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 N 4649 plakalı otomobil ile R.T. idaresindeki 33 CBV 031 plakalı tır, Ulukışla-Pozantı kara yolu Beyağıl köyü yakınlarında çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Tır şoförü R.T. gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Ulukışla İtfaiye Niğde 3. Sayfa Güncel Haberler

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