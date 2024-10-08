TIR ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fatih Babaoğlu (35), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Ürgüp ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Mahmut Y. idaresindeki 35 DD 3406 plakalı TIR ile Fatih Babaoğlu yönetimindeki 50 BE 050 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Babaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Babaoğlu'nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.