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TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Çelik - Güncel
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TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Nurdağı- Gaziantep Karayolunun 21'nci kilometresinde Tüllüce Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep yönüne giden Makbule Akkaya (26) yönetimindeki 32 YV 218 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 V 1518 plakalı TIR çarpıştı.Çarışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil buğday ekili tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile çocukları Muhammed Ali (6) ve Abdulkadir Akkaya (3) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Münir Karaloğlu Gaziantep Güncel Haberler

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