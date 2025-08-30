TIR, Halk Otobüsüne Çarptı: 3 Yaralı, 2'si Ağır

Gaziantep'te bir TIR'ın halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1) TIR, HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

GAZİANTEP'te TIR'ın özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İpekyolu Bulvarı'nda meydana geldi. İsmet E. yönetimindeki 63 ADV 309 plakalı TIR, durakta yolcu almak için duran Fatih D. idaresindeki 27 HO 1586 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

