TIR, HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI; RUMEN SÜRÜCÜ YARALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TIR, HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI; RUMEN SÜRÜCÜ YARALANDI

TEKİRDAĞ'da, arıza nedeniyle sürücüsünün güvenlik şeridinde ilerlediği hafriyat kamyonuna aynı yöne giden TIR çarptı.

 - Güncelleme:

TEKİRDAĞ'da, arıza nedeniyle sürücüsünün güvenlik şeridinde ilerlediği hafriyat kamyonuna aynı yöne giden TIR çarptı. Kazada, TIR'ın Romanyalı şoförü Vasile Pamdabologa ağır yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi TEM otoyolu Ağırmeşe piknik alanı mevkisinde meydana geldi. Edirne'den İstanbul'a giden Servet Sun, yönetimindeki 34 CCP 696 plakalı hafriyat kamyonu arıza yapınca emniyet şeridinde ilerlemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen Romanya uyruklu Vasile Pamdabologa yönetimindeki IS 80 LOY plakalı TIR, hafriyat kamyonuna çarptı. TIR hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Rumen sürücü Pamdabologa'yı hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Edirne Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title