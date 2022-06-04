TIR'dan düşen trafo trafiği durdurdu - Haberler

TIR'dan düşen trafo trafiği durdurdu
Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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DÜZCE'de TIR'ın taşıdığı trafo, D-655 kara yoluna düştü.
DÜZCE'de TIR'ın taşıdığı trafo, D-655 kara yoluna düştü. Düşen trafo nedeniyle yolun Zonguldak yönü, 2 saat boyunca ulaşıma kapalı kapandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında D-655 kara yolu Şifalısu mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Adem Yorgun idaresindeki trafo yüklü TIR, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile savruldu. Bu sırada dorsede yüklü trafonun bağlı olduğu zincir koptu. Trafo yola düşerken, içindeki yakıt da döküldü. Trafonun düştüğü yerde çukur oluştu. D-655 kara yolu Zonguldak istikameti trafiğe kapandı. 2 saat kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafo, vinç ile kaldırıldı. Yol tek şeritten trafiğe açılırken, onarım çalışması da başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel