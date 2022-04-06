TIR'DAN 3'Ü ÇOCUK 129 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Haberler

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TIR'DAN 3'Ü ÇOCUK 129 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesinde, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesinde, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen yakalandı.

Adilcevaz'da yol kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine TIR'ı durdurarak, arama yaptı. TIR'ın dorsesinde, 3'ü çocuk 129 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, organizatörlük yaptığı tespit edilen TIR şoförü ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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