TIR'daki 89 kilo uyuşturucuyu 'Cesur' buldu - Haberler

TIR'daki 89 kilo uyuşturucuyu 'Cesur' buldu BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Cesur' ile yapılan aramada, 89 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Cesur' ile yapılan aramada, 89 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde kontrol noktası oluşturarak denetim yaptı. Durdurulan TIR'da, narkotik dedektör köpeği 'Cesur' ile detaylı arama yapıldı. Dorsenin çeşitli yerlerine gizlenen 80 kilo 220 gram eroin ile 9 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR sürücüsü İ.S. ise gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel Adilcevaz Narkotik Hisarcık Güncel Haberler

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