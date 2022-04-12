TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI - Haberler

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TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da, durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da, durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alınırken, uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olduğu belirlenen TIR'ı takibe aldı. Durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, 4 ayrı valizde 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi. TIR sürücüsü M.E. (32) ile yanındaki A.D. (36), S.A. (30) ile M.E.D. (17) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen M.E., ifadesinde, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Araçta uyuşturucu madde olduğundan haberim yoktu" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

TIR'DAKİ 79 KİLO ESRARA 'KAHVE' KAMUFLAJI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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