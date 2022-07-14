TIR BARİYERE ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sürücüsüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği TIR bariyerlere çarptı. KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sürücüsüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği TIR bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Kaza saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Fatih Mahallesi 95 Evler mevkisinde meydana geldi. Birol Efe idaresindeki 34 JZ 8070 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Bu sırada diğer sürücülerin yardımıyla TIR'dan çıkarılan yaralı sürücü Birol Efe yola yatırıldı. Sürücü daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel D-100 Karayolu Ankara Körfez Güncel Haberler

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