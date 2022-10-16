TIR'a gizlenen 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi Güncel Haberler KOCAELİ'de polisin takibe alarak durdurduğu TIR'ın dorsesinin tabanındaki gizli bölümde 45 kilo eroin ve 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. KOCAELİ'de polisin takibe alarak durdurduğu TIR'ın dorsesinin tabanındaki gizli bölümde 45 kilo eroin ve 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Birbirine bağlı uyuşturucu paketleri dorsenin tabanından ip çekilerek çıkarıldı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı durdurdu. TIR, emniyet müdürlüğünün bahçesine çekilerek narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanındaki gizli bölüm açıldı. Birbirine bağlı paketler ip çekilerek dorsenin tabanından çıkarıldı. 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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