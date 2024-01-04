TIR'a çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
ANKARA'da TIR'a arkadan çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü K.B. (38) hayatını kaybetti. Kaza, saat 12.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Yakupabdal Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
TIR'a çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
ANKARA'da TIR'a arkadan çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü K.B. (38) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Yakupabdal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden K.B. yönetimindeki 06 CUU 376 plakalı otomobil, aynı yöne giden 42 ACA 756 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın ardında yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil, alev alarak yanmaya başladı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından otomobilde K.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı. TIR şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
K.B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.