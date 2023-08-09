TIR'a Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü, Arkadaşı Yaralandı

1) TIR'A ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI YARALANDI

AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan motosikletin başında kask olmayan sürücüsü Emirhan Pınarbaşı (20) öldü, arkadaşı İbrahim Korkmaz (18) yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Emirhan Pınarbaşı yönetimindeki plakasız motosiklet, Konya'dan Rusya'ya makine yedek parçası taşıyan Ahmet Avcı'nın (34) kullandığı 31 ADJ 252 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada başında kask olmayan sürücü Emirhan Pınarbaşı ile arkasındaki İbrahim Korkmaz yaralandı. Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emirhan Pınarbaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Korkmaz'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Ahmet Avcı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.