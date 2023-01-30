TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü Güncel Haberler Ankara Otoyolu'nun Aksaray geçişinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Çiğdem Çağın (32) hayatını kaybetti. Ankara Otoyolu'nun Aksaray geçişinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Çiğdem Çağın (32) hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.45 sıralarında Niğde- Ankara Otoyolu Gülpınar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Çiğdem Çağın yönetimindeki 01 FAN 35 plakalı otomobil, önünde giden Cafer Demirhan'ın (52) kullandığı KKTC plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Çiğdem Çağın araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çağın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Aksaray Ankara Güncel Haberler

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