TIR'A ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, TIR ŞOFÖRÜ YAKALANDI
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüs sürücüsü Erkan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin polis, TIR'ın kopan parçaları ile olay yerinde bulunan eldivende inceleme yaptı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüs sürücüsü Erkan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin polis, TIR'ın kopan parçaları ile olay yerinde bulunan eldivende inceleme yaptı. Bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını da inceleyen ekipler, minibüsün arkadan çarptığı TIR'ı tespit etti. TIR şoförü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel