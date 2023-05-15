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TIR'a arkadan çarpan depremzede sürücü yaralandı, eşi öldü

TIR'a arkadan çarpan depremzede sürücü yaralandı, eşi öldü

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KOCAELİ'den memleketi Hatay'a giden depremzede Abdo Kartal'ın kullandığı otomobil (69), Aksaray'da TIR'a arkadan çarptı.

KOCAELİ'den memleketi Hatay'a giden depremzede Abdo Kartal'ın kullandığı otomobil (69), Aksaray'da TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Kartal yaralanırken eşi Selvi Kartal (72) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kocaeli'den memleketi Hatay'a giden depremzede Abdo Kartal yönetimindeki 31 AHP 086 plakalı otomobil, önünde seyreden İran uyruklu Parvız Sababkar (33) yönetimindeki İRAN plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdo Kartal ile Selvi Kartal, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 çocuk annesi Selvi Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdo Kartal ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Aksaray Kocaeli Hatay Güncel Haberler

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