Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı
AA - Selma Kasap - Güncel
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Eylül'de düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Eylül'de düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022- Sts Tıp Doktorluğu 2. Dönem) 4 Eylül 2022'de yapılacak.
Sınava bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.
AA / Selma Kasap - Güncel