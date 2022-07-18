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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

AA - Selma Kasap - Güncel
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Eylül'de düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Eylül'de düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022- Sts Tıp Doktorluğu 2. Dönem) 4 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınava bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

AA / Selma Kasap - Güncel

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