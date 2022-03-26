Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde turistleri taşıyan otobüs, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan Malezyalı 40 turist, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyü arasında Malezyalı turistleri taşıyan 50 SG 220 plakalı otobüs, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan 40 Malezyalı turisti kurtararak güvenli bölgeye sevk etti.

Kafile rehberi, ihbarın ardından harekete geçerek kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

(Asım Çapacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel