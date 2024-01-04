TİP, Yargıtay kararına tepki gösterdi ve olağanüstü toplantı çağrısı yaptı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi, Yargıtay'ın cezaevindeki Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararının hukuki değeri olmadığına ve uyulmamasına karar vermesi üzerine bugün toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'nun en kısa sürede, Anayasa darbesine karşı olağanüstü toplantıya çağrılması için muhalefet partileri ve Meclis Başkanlığı ile temasa geçilmiştir. Anayasa'yı ayaklar altına almaya cüret eden Yargıtay üyeleri, onları bu darbeci eylemlerinde teşvik eden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

TİP Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararının hukuki değeri olmadığına ve uyulmamasına karar vermesi üzerine durum değerlendirmesi yapmak ve bundan sonra atılacak adımları görüşmek üzere bugün toplandı. TİP, toplantıda alınan kararları yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. TİP'in açıklaması şöyle:

"- Türkiye İşçi Partisi, halk iradesinin yok sayılmasını, Anayasa'nın açık hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının tanınmamasını, halkın vekillerinin veya siyasi görüşleri nedeniyle yurttaşlarımızın tutsak edilmesini kabul etmeyecektir. Zorbaca uygulamalar normalleştirilemez, Türkiye'nin bir diktatörlüğe dönüşmesine seyirci kalınamaz, kalmayacağız. Yargı darbesine karşı tüm ülke sathında kararlıkla ve kitlesel şekilde mücadele edeceğiz.

Tüm muhalefet güçlerinin ve yurttaşlarımızın, siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve hukuk örgütlerinin Anayasa darbesine dur demek üzere, adalet ve özgürlük talebiyle bir araya geleceği ortak bir demokrasi kürsüsünün yaratılması için çalışmalar başlatılmıştır.

-TBMM Genel Kurulu'nun en kısa sürede, Anayasa darbesine karşı olağanüstü toplantıya çağrılması için muhalefet partileri ve Meclis Başkanlığı ile temasa geçilmiştir.

-Anayasa'yı ayaklar altına almaya cüret eden Yargıtay üyeleri, onları bu darbeci eylemlerinde teşvik eden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."