Tahliye Edilen Tip Üyesi Ilgaz Özer: Başka Öğrenciler de Tutuklanmasın İstiyorsak Bu Dayanışmayı, Bu Birlikteliği Büyütmemiz Gerekiyor

Haber: Safa Altuğ EKEN

(İSTANBUL) - MESEM protestosu sonrası tutuklanan TİP üyesi 16 öğrenci arasında yer alan ve tahliye edilen Ilgaz Özer Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde dayanışmayı büyütmek gerektiğini söyledi. Özer, "Biz içerideyken onlarca mektup aldık; onlarca öğrenciden, gençten, sıra arkadaşımızdan, annelerimizden, babalarımızdan mektuplar aldık. Hepsi de haksız olmadığımızı, sadece ama sadece 'çocuklar ölmesin, çocuklar iş cinayetlerinde katledilmesin' dediğimiz için tutuklandığımızı ve bu kararın siyasi olduğunu biliyordu. Bu sebeple, bu tutuklamaları durdurmak istiyorsak; bizler gibi başka gençler, başka öğrenciler de tutuklanmasın istiyorsak bu dayanışmayı, bu birlikteliği büyütmemiz gerekiyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde MESEM programını protesto etmelerinin ardından tutuklanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 öğrenci tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Ilgaz Özer, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün 8 arkadaşımızla birlikte tahliye olurken, Silivri'den de arkadaşlarımız tahliye ediliyor. Mutluyuz, sevinçliyiz; artık bu hukuksuz durum sona erdiği için gerçekten mutluyuz. Bizi bir an olsun yalnız bırakmayan, biz dışarıda bulunmazken sesimize ses katan, dayanışmayı büyüten herkese binlerce kere teşekkür ediyoruz. Emin olun, kendimizi bir kere bile yalnız hissetmedik; bir kere bile tek hissetmedik. Çok kalabalık olduğumuzu her an duyduk, her an biliyorduk. Bu kararın, yani bizlerin MESEM protestosu sebebiyle tutuklanmamızın siyasi bir karar olduğunu tüm Türkiye biliyor. Biz sadece ama sadece 'çocuklar katledilmesin, çocuklar iş cinayetlerine kurban edilmesin' dediğimiz için yaklaşık bir aydır özgürlüğümüzden mahrum bırakıldık.

"Dayanışmayı büyüttüğümüzde kazanacağımızı biliyoruz"

Çocuklar ölmesin demek tutukluluğu gerektiremez. Bu ülkede 'çocuklar ölmesin' diyenler bitmez. Bizim sesimizi sadece tutuklamalarla kesemeyeceklerini onlar da biliyor. Buradan sesleniyorum: Bu dayanışmayı, bu birlikteliği büyütmemiz gerekiyor. Bu dayanışmayı büyüttüğümüzde kazanacağımızı biliyoruz. Biz içerideyken onlarca mektup aldık; onlarca öğrenciden, gençten, sıra arkadaşımızdan, annelerimizden, babalarımızdan mektuplar aldık. Hepsi de haksız olmadığımızı, sadece ama sadece 'çocuklar ölmesin, çocuklar iş cinayetlerinde katledilmesin' dediğimiz için tutuklandığımızı ve bu kararın siyasi olduğunu biliyordu. Bu sebeple, bu tutuklamaları durdurmak istiyorsak; bizler gibi başka gençler, başka öğrenciler de tutuklanmasın istiyorsak bu dayanışmayı, bu birlikteliği büyütmemiz gerekiyor."

Avukat Özgür Urfa ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"23 günlük esirlik dönemi arkadaşlarımız için sona erdi. İş cinayetlerinde ölen çocukların ölmemesi için yaptıkları bir protesto bahane edilerek arkadaşlarımız tutuklandı. Onlarca çocuk MESEM'lerde çalışırken yaşamını yitirdi ve tek bir patron yargılanmadı. Tek bir patron cezaevine atılmamışken, 16 arkadaşımız 23 gündür cezaevindeydi. Şimdi hak yerini buldu, adalet yerini buldu diyemeyeceğiz; demeyeceğiz. Ta ki o patronlar yargılanana kadar, ta ki o patronlar cezaevine girene kadar adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız çıktılar, dimdik durdular; hiç korkmadılar, hiç yalnız kalmadılar. Dışarıda aileler, avukatlar, arkadaşları hep onlar için, onların mücadelesi için vardı. Bu mücadele tahliyeyle birlikte bitmedi. MESEM'ler kapatılana kadar, MESEM'lerde sorumluluğu bulunan patronlar ve başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere tüm yetkililer istifa edene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."