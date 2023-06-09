TİP üyeleri protokolü protesto ederken LGBT bayrağı açtı, 8 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülük arasında imamların okullarda konferans vermesine ilişkin protokolü protesto eyleminde, LGBT bayrağı açtı. Çevreden gelen tepkiler üzerine, uyarılara rağmen bayrak açmayı sürdüren gruba polis müdahale ederken, 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de TİP üyeleri, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülük arasında okullarda imamların 'manevi değerler' adı altında konferans vermesine ilişkin imzalanan protokolü protesto etmek için Tepebaşı ilçesine Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Basın açıklaması sırasında grup arasında LGBT bayrağı açıldı. Çevrede toplananlar ise bayrak açılmasına tepki gösterdi. Güvenlik tedbiri alan polis ekipleri de bayrağın gerginliğe neden olduğu belirterek kaldırılmasını istedi. Ancak grup bayrağı kaldırmak istemedi. Polis, uyarılara rağmen bayrağı kaldırmayan gruba müdahale ederek 4'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne götürüldü. (DHA)