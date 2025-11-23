Tip'ten Emekliler İçin Tarihi Çağrı: "17 Milyon Emeklinin Söz ve Karar Sahibi Olacağı Örgütlenmeyi Ateşliyoruz"

Haber: Tuba KARA / Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Nazım Hikmet Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen Türkiye İşçi Partisi 1'inci Emekli Kurultayı'nda emekli sendikaları, platformları ve federasyonları bir araya geldi. Emekliler; yoksulluk, düşük maaşlar, sendikal engeller ve siyasal yok sayılmaya karşı "tek çatı altında birleşme" çağrısı yaptı. TİP'li Emekliler Sözcüsü Salih Şencan, "17 milyon emeklinin söz ve karar sahibi olacağı örgütlenmeyi ateşliyoruz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), emeklilerin giderek ağırlaşan yaşam koşullarına ve sendikal örgütlenmede karşılaşılan engellere dikkat çekmek amacıyla Nazım Hikmet Kültür Sanat Evi'nde düzenlediği 1'inci Emekli Kurultayında çok sayıda emekli sendikasını ve örgütünü bir araya getirdi. Kurultaya toplam 11 emekli sendikası ve oluşumu katıldı.

Toplantı boyunca ortak tema; "emeklilerin açlığa, yokluğa ve örgütsüzlüğe karşı birleşik mücadele hattının kurulması gerektiği" oldu.

"Emekliler sendika kuramıyor; bu düzen değişmeli"

TİP'li Emekliler Sözcüsü Salih Şencan, "Bu bir panel, forum ya da sempozyum değil. Emekliler alanında en büyük temsil gücüne sahip sendikaları çağırdık; 11'i geldi. Niyetimiz buradan bir eylem çağrısı çıkarmak ve 2026'da ortak mücadeleyi yürütmek" dedi.

Şencan, emekli sendikalarının sürekli kapatıldığını, ardından hukuktaki boşluklardan faydalanılarak yeniden kurulmak zorunda kaldığını belirterek, "Anayasadaki 'çalışanlar ve işverenler sendika kurar' cümlesinin tarihi dolmuştur. Emeklilerin, kiracıların, tüketicilerin de sendika gibi örgütlenebilmesi gerekir" diye konuştu.

Hedeflerinin, emeklilerin farklı yapılarının ileride tek bir çatı örgütünde, "eşit temsiliyetle birleşmesi" olduğunu söyleyen Şencan, "Hedefimiz, Türkiye İşçi Partisi olarak işçi iktidarıdır. 17 milyon emeklinin söz ve karar sahibi olacağı örgütlenmeyi ateşlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Emekli tarihinin en kara günlerini yaşıyoruz, enflasyon bizi silindir gibi ezdi geçti"

EYT–EF Başkanı Arzu Lastikçi, "Emekliler hiç bu kadar ezilmemişti. 16 bin 881 liralık maaş insanlık ayıbına dönüşmüştür. Açlık sınırının çok altındayız" dedi. Lastikçi, emeklilere "yük" muamelesi yapıldığını belirterek, "Biz prim ödedik, vergi ödedik, alın teri döktük. Ama bugün çarşıya çıkamıyoruz, markete gidemiyoruz, kira ve fatura ödeyemiyoruz. Bize 'enflasyona ezdirmedik' demek rencide edici. Enflasyon silindir gibi ezdi geçti" değerlendirmesini yaptı.

"Emeklinin onuru ayaklar altına alındı"

Emekli Emekçiler Dernekleri Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, emeklilerin yoksulluğa mahküm edildiğini ifade ederek, "Hayat standardımız seçilmişlerin iki dudağı arasında. Bizi yoksullukta birleştiren bir iktidar politikası yürütülüyor; kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Özüpak, kurultayın amacının "örgütlü mücadeleyi topluma yaymak" olduğuna dikkati çekerek, "EYT'de örgütlü mücadeleyle kazandık. Emeklilerin de birleşmesiyle başarı gelecektir" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası'ndan Aysel Lüle, "Emekliler bir sosyal atık değildir! Yük değiliz. Bu ülkenin temel taşıyız, mimarlarıyız" ifadelerini kullandı. SGK kaynaklarının yandaş projelere aktarıldığını belirten Lüle, şunları kaydetti:

"Para yok denilen SGK, devlet eliyle boşaltılıyor. Kaynak var ama emekliye verilmiyor. Parça parça olduğumuz sürece iktidarın ekmeğine yağ sürüyoruz. Artık birleşme zamanı."

Engelli emekliler: "Bu kurultay kritik bir ihtiyacı karşılıyor"

Engelli Emekliler Federasyonu'ndan Süleyman Yüksel de engelli emeklilerin sorunlarına dikkati çekerek, "Sorunlarımızın dillendirilmesi ve çözüm yollarının araştırılması açısından bu kurultay önemli bir görevi yerine getiriyor. Engelliler Komisyonu'nun kurulması için verdiğimiz çabanın sonuç verdiğini görmek mutluluk verici" dedi.

DİSK'li emekliler: "Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli"

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası'ndan Hikmet Yıldız, emeklilerin haklarının 2008'den itibaren sistematik biçimde gasbedildiğini söyleyerek, "Aylık bağlama oranları düşürüldü, kazanılmış haklar yok edildi. Bugün emeklilerin yüzde 60'ı ortalama 16 bin 800 lira alıyor. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Yıldız, asgari ücret tartışmalarının da emeklileri etkilediğini ifade ederek, "Asgari ücret ortalama ücrete dönüşmüş durumda. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır" talebini dile getirdi.

2026 için ortak mücadele çağrısı

Kurultayda tüm sendika ve federasyonların üzerinde birleştiği ortak noktalar şöyle özetlendi:

"Emeklilerin insanca yaşam hakkı için ortak mücadele hattı kurulmalı. Emekli örgütleri tek çatı altında birleşmeli. Emeklilerin sendika kurmasının önündeki yasal engeller kaldırılmalı. Emekli maaşları açlık sınırının üzerine çıkarılmalı. SGK kaynakları kamusal ihtiyaçlara tahsis edilmeli. Kurultay, 2026 yılında birleşik eylem ve mücadele takvimi hazırlanması yönünde irade ortaya koydu."