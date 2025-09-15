Haberler

TİP Sözcüsü Kadigil, Hayatını Kaybeden Zehra Yıldırım'ı Andı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadigil, Muğla'nın İkizköy Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı mücadele eden Zehra Yıldırım'ı anarak, hukukun hiçe sayıldığını belirtti.

(ANKARA)- Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadigil, Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alandaki zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı mücadelesiyle tanınan ve dün hayatını kaybeden Zehra Yıldırım'ı andı.

Sera Kadıgil, hayatını kaybeden Zehra Yıldırım'ı andığı sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bak Türkiye'de hukuk dedikleri bu. 'Hukuka, mahkeme kararına saygı' dedikleri bu. 'Kimse hukuktan üstün değil' diye yatıp kalkıp sayıkladıkları ülke bu. Akbelen dün Zehra Anneyi kaybetti. Bugün iki şirket daha çok para kazansın diye ömrünü vakfettiği zeytinlerine girdiler.

Mahkemelerin tedbir kararlarına rağmen zaten giriyorlardı. Baktılar mahkemelerle uğraşmak da yorucu, topladılar Meclis'i, el kaldırıp el indirdiler. 'Kanun' deyip geçirdiler zeytin, ağaç, toprak, hayvan, insan ve su düşmanı bir şirket talimatını.

Şimdi de jandarma eşliğinde şirket talimatını uyguluyorlar. Sorsan bu dozerler 'hukuka uygun' ama yüz yıllık ağaçlarına siper olan bu insanlar, devletine ve kanunlarına karşı duranlar 'teröristler!"'

Kaynak: ANKA / Güncel
