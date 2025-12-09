Tip: Mesem'leri Protesto Eden 16 Gencin Tutukluluğuna Devam Kararı Verildi

Haber: BERİL KALELİ

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde MESEM programını protesto etmelerinin ardından gözaltına alınan ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 16 gencin tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde, MESEM programını protesto etmelerinin ardından gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 17 öğrenciden 16'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.

"Görevi yaptırmamak için direnme ve mala zarar verme" suçlarından tutuklanan gençlerin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Kararın gerekçesinde, "Şüphelilerin üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, tutuklamaya dair tedbir koşullarında değişiklik olmaması, soruşturmanın halen devam ediyor olması, tutuklama tedbirlerinin şüpheliler üzerine atılı suça göre orantılı oluşu kanısına varılmakla itirazın reddine dair aşağıdaki şekilde kara vermek gerekmiştir" denildi.

"MESEM adı verilen rezil proje iptal edilene kadar, Yusuf Tekin adlı tarikat ve patron temsilcisini bir gün olsun rahat bırakmayacağız"

Konuya ilişkin TİP'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesleki eğitim konulu sempozyumun düzenlendiği ve protestoya sahne olan otel çalışanlarının şikayetlerini geri çekmelerine rağmen verilen bu karar gösteriyor ki, gençler bir kez daha siyasi gerekçelerle tutsak ediliyor. Çocukların hayatlarını kaybettikleri iş yerlerinin sahipleri serbest şekilde dolaşırken, öğrencilerin eğitim ve yaşam haklarını savunanların tutsak edilmesi nasıl bir kara düzende yaşadığımızı bir kez daha kanıtlıyor. Bu kara düzene, bu çocuk ve işçi düşmanı rejime, onun hukuksuzluğuna karşı geri adım atmayacağız. Gençler serbest kalana, MESEM adı verilen rezil proje iptal edilene kadar, Yusuf Tekin adlı tarikat ve patron temsilcisini bir gün olsun rahat bırakmayacağız."