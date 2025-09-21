Tıp Öğrencilerinden Gazze'ye Destek: İstanbul Boğazı'nda Gemi Turu Düzenlendi

İstanbul'da bir grup tıp fakültesi öğrencisi, Gazze'ye destek vermek amacıyla kıldıkları sabah namazının ardından, Küresel Sumud Filosu'nu dikkati çekmek için İstanbul Boğazı'nda gemi turu düzenledi.

Farklı üniversitelerde tıp eğitimi gören 200 öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla sabah namazında Eminönü Yeni Camii'nde buluştu.

Öğrenciler, burada kıldıkları sabah namazının ardından Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla İstanbul Boğazı'nda gemi turu gerçekleştirdi.

Gemi turunda ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, Gazze için dualar etti.

Etkinliğe katılan Dr. Abdulveli Maranbaba, etkinliğin beş yıllık bir çalışmanın neticesi olduğunu, buluşmanın çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Çok güzel bir beraberlik. Tekne turundaki sloganımız, Sumud'a ve Gazze direnişine selam olsun." ifadesini kullandı.

Dr. Burak Karip ise Filistin'in yanında olduklarını söyledi.

Etkinliğe katılan Furkan Uyan da "Sabah namazını 200 doktorla kıldık. Çok sağlıklı bir namaz oldu. Allah sebep olanlardan razı olsun. Sumud Filomuzu unutmuyoruz. Allah zulüm gören kardeşlerimize yardım eylesin." diye konuştu.

Beş yıldır sürdürdükleri gelenek kapsamında her cumartesi sabahı farklı camilerde bir araya gelerek sabah namazı kılan öğrenciler, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı sessiz kalmamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını belirtti.