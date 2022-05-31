Bakan Soylu: Tip Milletvekilleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz, Müdahale Eden Polisleri Ödüllendiriyoruz - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi eylemlerinin 9. yılı dolayısıyla İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'ne "Her yer direniş, her yer Taksim" yazılı pankart asan TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, milletvekillerine müdahale eden polisleri ise ödüllendireceklerini açıkladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. Yılında, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Her yer direniş, her yer Taksim" yazılı pankart astı.

Polisler, pankartın asıldığı sırada TİP milletvekillerine müdahale etti. Polisin iplerini kestiği pankart denize düştü. Müdahale sırasında Milletvekili Serra Kadıgil'in cep telefonunun denize düştüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TİP milletvekillerine müdahale eden polislerin ödüllendirileceğini açıkladı. Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan Meclis'e giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKA / Güncel