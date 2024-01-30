TİP Milletvekili Can Atalay, deprem farkındalığı için TBMM'yi göreve çağırdı

Cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada; "Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı ve en fazla can kaybına sebep olmuş bu büyük depremlerin yıl dönümüne giderken TBMM'yi göreve ve sorumluluğa davet ediyorum. Bu anlamlı gün nezdinde, 6 Şubat, 'Deprem Farkındalık Günü' olarak ilan edilmelidir. 6 Şubat, kaybettiklerimizi anacağımız ve toplumda afet bilinci oluşturmaya yönelik kapsamlı çalışmaların yapılacağı bir gün olmalıdır" dedi.

Gezi Davası kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, avukatları tarafından yönetilen kişisel X hesabından bir paylaşım yaptı. Atalay'ın mesajı şöyle:

"HATAYLILAR VE DİĞER BÖLGELERDEKİ DEPREM MAĞDURLARI İÇİN HAYAT HALA NORMALLEŞMEDİ"

"Hataylı hemşehrilerim ve değerli yurttaşlarımız, 6 Şubat Depremleri'nin birinci yılını doldurmak üzereyiz. Televizyon ve gazete haberlerinden gördüğüm ve bana ulaşan bilgilerden edindiğim kadarıyla, Hatay ve depremden etkilenen diğer bölgelerde halkın; barınma, sağlık, eğitim, ulaşım, temiz su ve gıda başta olmak üzere temel haklara erişim hala büyük bir sorun. Hataylılar ve diğer bölgelerdeki deprem mağdurları için hayat hala normalleşmedi. Ama ben ne o günü ne de o günden sonra yaşananları unuttum! Enkaz kaldırma çalışmalarında hayatta kalmaya çalışan sizlerin kurduğu çadırların yanına moloz dökerek sizleri asbeste, toza maruz bıraktıklarını unutmadım. Kontrolsüzce yıkılan binaların operatörlerinin can verdiğini de unutmadım, moloz taşıyan hafriyat kamyonlarının aldığı canları da. Unutmadım, bir bir not ettim. Dikmece'de halkın zeytinlerine sahip çıkmak için mücadele ederken, sıkılan biber gazını, suyu. Yalnızca mücadele eden yoldaşlarımın yanlarında olamadığım için hayıflandım.

"BİLİYORUM, SİZ UNUTMADINIZ YAŞADIKLARINIZI, BEN UZAKTAYIM AMA BEN DE UNUTMADIM"

Biliyorum, siz unutmadınız yaşadıklarınızı, ben uzaktayım ama ben de unutmadım. Depremin 40'ıncı günü Antakyalı, Samandağlı, Defneli kadınların ellerinde rihenleri ve bahurlarıyla 'Ma rıhna nıhna hön' diyerek yeri göğü inlettiklerini de unutmadım. Hayıflandım, bir çift ayak olamadığım, bir ses de ben çıkaramadığım için. Geçtiğimiz haftalarda Sutaşı'nda yanarak can veren İsacan ve Doğa'yı da unutmadım. 2012 raporunda depreme dayanıksız olduğu Sağlık Bakanlığınca tespit edilen İskenderun Devlet Hastanesi'nde açık bir sosyal cinayete kurban giden yurttaşlarımızı, Özel Defne Devlet Hastanesi'nin yoğun bakımında ölüme terk edilen abilerimi, ablalarımı ve kardeşlerimi de unutmadım. Hastanenin emekçileri canlarıyla uğraşırken onları işten çıkaran, hastanenin enkazını dahi satan o insan müsveddesi patronunu da unutmadım.

"TBMM'Yİ GÖREVE VE SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUM. 6 ŞUBAT, 'DEPREM FARKINDALIK GÜNÜ' OLARAK İLAN EDİLMELİDİR"

Her biri benim nezdimde halkların hesap defterinde yazılı duruyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı ve en fazla can kaybına sebep olmuş bu büyük depremlerin yıl dönümüne giderken TBMM'yi göreve ve sorumluluğa davet ediyorum. Bu anlamlı gün nezdinde, 6 Şubat 'Deprem Farkındalık Günü' olarak ilan edilmelidir. 6 Şubat, kaybettiklerimizi anacağımız ve toplumda afet bilinci oluşturmaya yönelik kapsamlı çalışmaların yapılacağı bir gün olmalıdır."