Tip Milletvekili Ahmet Şık: "Gülşen Hanım'a Atfedilen ve Suçlama Konusu Yapılan Şeyin Kanuni Karşılığı Yok"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasına, “Kendinden olmayan herkesi açlıkla, linç girişimi ile terbiye etmeye çalışan bir suç düzeninin kurgusundan ibaret bugün yaşadıklarımız. Gülşen Hanım'a atfedilen ve suçlama konusu yapılan şeyin kanuni karşılığı yok” tepkisini gösterdi.

GAYE ŞEYMA CAN

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasına, "Kendinden olmayan herkesi açlıkla, linç girişimi ile terbiye etmeye çalışan bir suç düzeninin kurgusundan ibaret bugün yaşadıklarımız. Gülşen Hanım'a atfedilen ve suçlama konusu yapılan şeyin kanuni karşılığı yok" tepkisini gösterdi.

TİP Milletvekili Ahmet Şık, sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla tutuklanmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"KENDİNDEN OLMAYANI LİNÇ GİRİŞİMİ İLE TERBİYE ETMEYE ÇALIŞAN BİR SUÇ DÜZENİNİN KURGUSUNDAN İBARET: Savcılar talimatları yerine getiriyor ve Gülşen Hanım'ı kuvvetle muhtemelen Bakırköy Hapishanesi'ne sevk ettiler. Bu kararı verenler, o haysiyetini menfaatine ezdirmiş o yargı mensupları ne diyecek ben onu merak ediyorum. Son aylarda giderek yükselen; konser yasaklamalarıyla, insanların hedef gösterilmesiyle, Sezen Aksu ile başlayan ve bitmeyen, kendinden olmayan herkesi açlıkla, linç girişimi ile terbiye etmeye çalışan bir suç düzeninin kurgusundan ibaret bugün yaşadıklarımız. Gülşen Hanıma atfedilen ve suçlama konusu yapılan şeyin kanuni karşılığı yok. Ben hukuk fakültesi bitirmedim. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin ne anlama geldiğini buradaki savcıdan, hakimden daha iyi biliyorum. Ortada bir şey yok.

BU YARGI DÜZENİNİ OLUŞTURAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞTA OLMAK ÜZERE BU SUÇ İMPARATORLUĞUNU YÖNETENLERİN DE YARGI GÜVENCESİ YOK: Kanunlar, mafya düzeni kurmuş siyasi iktidarın belirlediği hedeflere mi eğilip bükülecek, böyle bir şey olabilir mi? Bu suç düzenine yardım ve yataklık eden herkes kendisine sorsun, 'Ben nasıl bir insanım?' Eğer bir yanıtı varsa, insan haysiyetine yaraşır bir yanıtı varsa ben özür dilemeye hazırım kendisinden. Sürpriz değil. Çok yakın bir zamanda çıkacağını biliyoruz. Bu berbat yargı düzenini inşa edenlerin de hukuki güvencesi yok. Türkiye'deki kimsenin hukuki güvencesi yok, Recep Tayyip Erdoğan dahil. Hukuk saikiyle açıklama yapacağımız eşiği çoktan geçmiştik. Gezi Direnişi nedeniyle tutuklanan arkadaşlarımız Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan, Mine, Çiğdem Mater için Anayasa Mahkemesi, 'Tutuklulukta hak ihlali yoktur' kararı verdi. İlk derece mahkemesi bu en üst organdan bahsediyorum. Aynı yargı mekanizmasının parçalarından dişlilerinden bahsediyorum. Dolayısıyla Türkiye'de kimsenin hukuki güvencesi yok ama bu yargı düzenini oluşturan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu suç imparatorluğunu yönetenlerin de yargı güvencesi yok, çünkü bunlarla yargılanacaklar. Bu kantar onları da tartar bunu herkes bilmeli."