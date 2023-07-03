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Tıp mezunu otobüs şoförü cinayeti, kamerada (2)

Tıp mezunu otobüs şoförü cinayeti, kamerada (2)

Güncel Haberler

POLİSE TESLİM OLDUTokat'ta Kurban Bayramı'nın 2'nci günü aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vuran Murat Kaan E. bugün avukatı ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

POLİSE TESLİM OLDU

Tokat'ta Kurban Bayramı'nın 2'nci günü aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vuran Murat Kaan E. bugün avukatı ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Murat Kaan E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Tokat Güncel Haberler

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