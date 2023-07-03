Tıp Mezunu Denizhan Şahin Cinayetinde Olay Anına İlişkin Görüntüler Ortaya Çıktı

Tıp mezunu Denizhan Şahin cinayetinde olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

TOKAT - Tokat'ta geçtiğimiz günlerde Denizhan şahin'in öldürülme anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Özel bir otobüs firmasında bir akrabasının otobüsünde şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'in öldürülmesi ile ilgili güvenlik kamerası ortaya çıktı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonrasında M.K.E.'nin olay günü yalnız olmadığı ağabeyi Selim E.'nin M.E.K.'nin çocukları Hüseyin E. ve A.E.'nin yanında olduğunu tespit etti. Olay günü, M.K.E.'nin abisi S.E. daha önceden de aralarında husumet bulunan Denizhan Şahin'in yanına gitti. Denizhan Şahin'i otogar önünden alarak, arka çıkışa doğru kardeşinin bulunduğu alana götürdüğü öğrenildi. M.K.E. Denizhan Şahin'i yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Daha sonra ise M.K.E.'nin 17 yaşında ki oğlu Hüseyin E. bıçakla Şahin'i sırtından yaraladığı ortaya çıktı. Şahin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin yaşamını yitirdi.

Olayın şüphelisi M.K.E.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı

Olay sonrası M.K.E., Hüseyin E., A.E. ve Selim E. olay yerinden otomobil ve motosikletle kaçtı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay sonrası yapılan çalışma sonucunda Selim E. ve Alperen E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen Selim E. ve Alperen E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 gün boyunca polis ekiplerinden gizlenen M.K.E.'nin oğlu Hüseyin E. ise dün gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan çalışma sonrasında gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından Hüseyin E. adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelisi M.K.E.'nin ise yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaşamını yitiren Şahin ise 2 gün önce akşam saatlerinde Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şahin'in 2022 yılında Azerbeycan'da Tıp Fakültesini bitirdiği boş zamanlarında ise özel bir firmada bulunan akrabasının otobüsünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.