Tip Mersin Milletvekili Adayı Şilan Ekinci: "Türkiye'de 16 Milyon Genç Yaşamakta Ama Baktığımızda Meclis'te Gündem Oluşturamıyoruz.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Mersin Milletvekili Adayı Şilan Ekinci, “Bugün ülke gündeminden en fazla etkilenen kesimler hem gençler hem de kadınlar. Meclis’e baktığımızda temsiliyetimiz o kadar zayıf ki… Gençler özelinde sadece 8 genç vekil var. Kadınlar olarak sadece 100 koltuğa sahibiz. Temsiliyetimiz bu kadar azken ihtiyaçlarımıza cevap verilmesini beklemek komik olur. Bu sebeple bizlerin burada daha fazla yer edinmesi gerekiyor. Bizim de bu noktada mücadele etmemiz gerekiyor. Türkiye’de 16 milyon genç yaşamakta ama baktığımızda Meclis’te gündem oluşturamıyoruz. Mevcut milletvekilleri de bizi temsil etmekte yeterli değil” dedi.

CEREN BALA TEKE

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Mersin Milletvekili Adayı Şilan Ekinci, "Bugün ülke gündeminden en fazla etkilenen kesimler hem gençler hem de kadınlar. Meclis'e baktığımızda temsiliyetimiz o kadar zayıf ki… Gençler özelinde sadece 8 genç vekil var. Kadınlar olarak sadece 100 koltuğa sahibiz. Temsiliyetimiz bu kadar azken ihtiyaçlarımıza cevap verilmesini beklemek komik olur. Bu sebeple bizlerin burada daha fazla yer edinmesi gerekiyor. Bizim de bu noktada mücadele etmemiz gerekiyor. Türkiye'de 16 milyon genç yaşamakta ama sorunlara baktığımızda Meclis'te gündem oluşturamıyoruz. Mevcut milletvekilleri de bizi temsil etmekte yeterli değil" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Mersin Milletvekili Adayı 26 yaşındaki Şilan Ekinci, Meclis'te kadın ve genç temsiliyetinin yetersiz olduğunu belirtti. Ekinci, adaylık süreci ve siyasete girişiyle ilgili şunları söyledi:

"FARKLI DURUMLARDAKİ İNSANLARIN MÜCADELESİNİ GÜNDEM HALİNE GETİRMESİ SEBEBİYLE TİP'TEN ADAYLIĞIMI KOYDUM"

Türkiye İşçi Partisi'nde yer almamın en büyük sebeplerinden birisi aslında sivil toplum kuruluşlarında verdiğim mücadele oldu. Mesleğim de gereği birçok farklı hak alanlarında çalışma fırsatına sahip oldum. Romanlarla, mültecilerle, LGBTİ+'lar, kadınlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdim. Türkiye İşçi Partisi de aslında benim için verdiğim bu mücadelenin siyasi bir karşılığıydı. Farklı durumlardaki insanların mücadelesini gündem haline getirmesi ve emeğin farklı alanlarında yer alan insanların mücadele alanına dönüşmesi sebebiyle TİP'ten adaylığımı koydum. Bu süreç benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bir genç olarak aslında siyaset sürecine girene kadar ne kadar engellendiğimizin farkına vardım. Çünkü biz, o kadar alıştırılmışız ki engellenmeye bu noktaya gelmenin hayalini bile kuramıyormuşuz onu fark ettim. Bu yola girerken de 'Sonuç ne olursa olsun benim için çok güzel sonuçlanacak' demiştim.

"GENÇLER ÖZELİNDE SADECE 8 GENÇ VEKİL VAR. KADINLAR OLARAK SADECE 100 KOLTUĞA SAHİBİZ"

Her şeyden önce TİP'te yer almamın en büyük sebeplerinden birisi de aslında bir genç ve kadın olarak çalacağım kapıda yer almak istediğim mücadelede beni gerçekten önemseyeceklerine ve söz hakkı sahibi edebilmek için mücadele edeceklerine olan inancımdı. Dolayısıyla süreçle bunu da görmüş oldum. Günümüzde Meclis özelinde, gençlik olarak yeterli temsiliyete sahip değiliz. Kadınlar özelinde yeterli düzeyde temsiliyete sahip değiliz. Bugün ülke gündeminden en fazla etkilenen kesimler hem gençler hem de kadınlar. Meclis'e baktığımızda temsiliyetimiz o kadar zayıf ki… Gençler özelinde sadece 8 genç vekil var. Kadınlar olarak sadece 100 koltuğa sahibiz. Temsiliyetimiz bu kadar azken ihtiyaçlarımıza cevap verilmesini beklemek komik olur. Bu sebeple bizlerin burada daha fazla yer edinmesi gerekiyor. Bizim de bu noktada mücadele etmemiz gerekiyor. Türkiye'de 16 milyon genç yaşamakta ama baktığımızda Meclis'te gündem oluşturamıyoruz. Mevcut milletvekilleri de bizi temsil etmekte yeterli değil. Evet, temsiliyetimiz düşük, söz hakkı sahibi değiliz, birden fazla sorunumuz var ve gündemden en fazla etkilenen kesimlerdeniz ama bir taraftan da sorumluluk almayı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir genç kadın olarak bu sorumluluğu almak ve Meclis'e gençlik ve kadın alanında yapılacak çalışmalar özelinde bizlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması için daha fazla mücadele edeceğim.

"477 ERKEK VEKİLİN KADINLARA UYGUN BİR POLİTİKA OLUŞTURABİLECEĞİNE İNANMAK KOMİK OLUR"

Mücadelemize en fazla bizim sahip çıkmamız gerekiyor ki gerçekten görünür olabilelim. Artık bizlerin sorunları konuşulsun. Zaten Meclis'te 477 erkek vekilimiz var. Dolayısıyla bu 477 erkek vekilin kadınlara uygun bir politika oluşturabileceğine inanmak komik olur. Hep birlikte mücadelemizi büyüterek daha iyi bir yerde ve ihtiyaçlarımıza daha çok cevap verilebilecek bir alanı oluşturabilmek için bu seçimde bunları da göz önünde bulundurarak hep birlikte bir şeyler yapalım."