TİP Lideri Erkan Baş'tan Halkın Direnişi Mesajı

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "19 Mart darbe girişimine karşı halkın direnişi hala devam ediyor. Türkiye'nin anayasasız, yasasız bir kişinin iki dudağından çıkan her şeyi kanun sayıldığı bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "19 Mart darbe girişimine karşı halkın direnişi hala devam ediyor. İktidar çeşitli zamanlarda aynı planı uygulamak istediğinin çeşitli mesajlarını veriyor. Halk buna karşı sonuna kadar direneceğini söylüyor. Bugün Beyazıt'tayız sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'nin, anayasasız, yasasız bir kişinin iki dudağından çıkan her şeyi kanun sayıldığı bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. Son sözü halk söylecek" ifadesini kullandı.