Mesem'i Protesto Ettikleri İçin Tutuklanan Tip'li 16 Genç Hakkında 23 Gün Sonra Tahliye Kararı Verildi

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) 2 Aralık'ta, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nin yapıldığı otelde Mesleki Eğitim Merkezleri'ni (MESEM) ve çocuk ölümlerini protesto ettikleri için tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 genç hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Türkiye İşçi Partili (TİP) 17 genç 2 Aralık'ta, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nin yapıldığı Yenibosna'daki bir otelde Mesleki Eğitim Merkezleri'ni (MESEM) ve çocuk ölümlerini protesto etmişti. Eylemin ardından gözaltına alınan gençlerden 16'sı hakkında ertesi gün çıkarıldıkları Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilirken, biri serbest bırakılmıştı. Daha sonra tutuklu gençler hakkında "görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi bugün duruşma için 26 Haziran tarihine gün verip tensiple tahliyelerine de karar verdi. 23 gün sonra, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla verilen tahliye kararının "atılı suçun alt ve üst sınırı dikkate alınarak, delillerin büyük oranda toplandığı gözetilerek ve adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olacağı kanaatine varılarak" verildiği belirtildi.