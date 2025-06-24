TİP, KRT Emekçilerinin Mücadelesini Kutladı

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Türkiye İşçi Partisi, KRT'de yaşanan ödeme krizinin 20 günlük direnişle kazanımla sonuçlanmasının ardından, emekçileri ve destek veren halkı kutladı. KRT işçileri, maaş ve hakları için grev yaptı ve taleplerini kabul ettirdi.

(ANKARA) – Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kültür Radyo ve Televizyon'da (KRT) ödeme kriziyle başlayan ve bir süredir devam eden sürecin 20 günlük mücadelenin ardından kazanımla sonuçlanmasına ilişkin, "Direnişiyle halkın haber alma hakkına sahip çıkan ve emekçilerin insanca yaşam mücadelesine ilham olan KRT emekçilerini, DİSK Basın-İş Sendikası'nı ve direnişe destek olan tüm halkımızı kutluyoruz" açıklamasını yaptı.

TİP, 28 Mart'tan bu yana ödenmeyen maaş ve yemek ücretleri için grev hakkını kullanan KRT TV emekçilerinin 20 günlük sürecin ardından eylemlerin kazanımla sonuçlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aylardır maaşları ve diğer hakları ödenmeyen KRT işçileri, 20 günlük direnişinin ardından işverene taleplerini kabul ettirdi. Hak edişlerin ilk kısmı işçilere ödenirken, kalanının da önümüzdeki ay içerisinde tamamlanacağına dair taahhüt alındı. Direnişiyle halkın haber alma hakkına sahip çıkan ve emekçilerin insanca yaşam mücadelesine ilham olan KRT emekçilerini, DİSK Basın-İş Sendikası'nı ve direnişe destek olan tüm halkımızı kutluyoruz. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
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