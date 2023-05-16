TİP, İzmir 2. Bölge'de milletvekili seçim sonuçlarına itiraz etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Başkanlığı, İzmir 2. Bölge'de milletvekili seçimi sonuçlarına itiraz etti.

TİP İzmir İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir 2. seçim bölgesinde, hukuk büromuzun ıslak imzalı tutanakların incelemeleri sonucu çelişkili olan 500'e yakın oy sandığı hakkında, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Menemen, Foça, Dikili, Bergama, Kemalpaşa, Tire, Kınık, Ödemiş, Aliağa olmak üzere toplam 14 ilçede Yüksek Seçim Kurullarına itirazlar yapılmıştır. Oylarımıza sahip çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.