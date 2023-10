Haberler ›› Güncel ›› Tip'in Can Atalay Yürüyüşü Başladı... Ahmet Şık: Düzen İçi Muhalefet Olanlardan Bir Umut Olmadığını Bu Yürüyüşte Görsünler İstiyoruz

Tip'in Can Atalay Yürüyüşü Başladı... Ahmet Şık: Düzen İçi Muhalefet Olanlardan Bir Umut Olmadığını Bu Yürüyüşte Görsünler İstiyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP), aralarında TİP Milletvekili Can Atalay’ın da bulunduğu Gezi tutuklularının tahliye edilmemesine karşı Hatay’dan Ankara’ya yürüyüşünü bugün başlattı. Mustafa Atalay, oğlu Can Atalay'ın mesajını okudu. Yürüyüş esnasında ANKA'ya konuşan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Son kritik seçimden sonra bir moralsizlik, umutsuzluk hali belirdi muhalefette. En azından bu ülkede düzen içi muhalefet olanlardan bir umut olmadığını bu yürüyüşte görsünler istiyoruz. Bizim derdimiz biraz da üzerine ölü toprağı serpilmiş muhalefete can suyu verebilmek, bütün istediğimiz bu. Adalet, özgürlük dediğimiz şey bugün herkes için elzem" dedi.