Erkan Baş: Yeni Yıl Emekçi Halkımıza Hak Ettiği Zaferi Getirsin

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İşte patronun zorbalığına, sokakta iktidarın zulmüne direnerek bir yılı daha tamamlayan tüm emekçilere 2026'da sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baş, yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

"İşte patronun zorbalığına, sokakta iktidarın zulmüne direnerek bir yılı daha tamamlayan tüm emekçilere 2026'da sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.

Zulüm arttıysa bilin ki sebebi, bu halkın ülkesinden ve çocuklarının geleceğinden vazgeçmeme inadıdır. Yılmak, yenilmek bilmeyen halkımız, bu karanlığın üstesinden gelmeyi bilecektir…

Yeni yıl emekçi halkımıza hak ettiği zaferi getirsin!"