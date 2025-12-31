Haberler

Erkan Baş: Yeni Yıl Emekçi Halkımıza Hak Ettiği Zaferi Getirsin

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 2026 yılı için emekçilere sağlık, huzur ve mutluluk diledi, patronların zorbalığına ve iktidarın zulmüne karşı direniş vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İşte patronun zorbalığına, sokakta iktidarın zulmüne direnerek bir yılı daha tamamlayan tüm emekçilere 2026'da sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baş, yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

"İşte patronun zorbalığına, sokakta iktidarın zulmüne direnerek bir yılı daha tamamlayan tüm emekçilere 2026'da sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.

Zulüm arttıysa bilin ki sebebi, bu halkın ülkesinden ve çocuklarının geleceğinden vazgeçmeme inadıdır. Yılmak, yenilmek bilmeyen halkımız, bu karanlığın üstesinden gelmeyi bilecektir…

Yeni yıl emekçi halkımıza hak ettiği zaferi getirsin!"

Kaynak: ANKA / Güncel
