TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayınladı

(ANKARA)- Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Barış, uğruna onu dahi toprağa verdiğimiz büyük, anlamlı ve zorunlu bir ihtiyaç, bir borç, bir görevdir artık" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Baş, şunları kaydetti:

"Sırrı Süreyya Önder hepimizin dostu, kardeşi, ağabeyiydi. Emekçi halkımız onu zor zamanında daima yanında görmüştür. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik için meydanlarda ve zindanlarda geçirdiği ömrü boyunca bir kez bile 'of' dediğini işitmedik, aksine güleryüzünden moral bulduk. Barış, uğruna onu dahi toprağa verdiğimiz büyük, anlamlı ve zorunlu bir ihtiyaç, bir borç, bir görevdir artık."