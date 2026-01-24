Haberler

Erkan Baş'tan Migros Depo İşçilerine Destek: "İşçinin Hakkını Verin"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Migros depo işçilerinin ücret artış taleplerine destek verdi ve işçilerin insanca ücret talebi için direndiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Migros'un depo işçilerinin ücret artışına yönelik talepleri kapsamında başlattığı eyleme destek verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, "Toz pembe hayaller gören iktidar, kendilerine sefalet zammını reva gören patrona direnen Migros depo işçilerini görmüyor. Binlerce depo işçisi, sadaka değil insanca ücret talebiyle direniyor. Direnen emekçi kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Migros patronu haddini bil, işçinin hakkını ver!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Son pozuyla gençlere taş çıkartır
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Macron'un pilot gözlükleri üreticisinin hisselerini uçuşa geçirdi

Macron'un pilot gözlükleri bir kişiye çok kazandırdı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Son pozuyla gençlere taş çıkartır
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı