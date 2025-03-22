TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gözaltı Baskınlarını Kınadı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ve Çanakkale'de ev baskınları yapıldığını belirterek, avukatların gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Baş, bazı parti yöneticilerinin de gözaltına alındığı belirtti.

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylşımda, Antalya'da MYK üyesi Yunus Başaran, İl Başkanı Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu TİP'lilerin gözaltına alındığını açıkladı. İzmir'de ise PM üyesi Orhan Kiper ve bazı öğrencilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ve Çanakkale'de ev baskınları yapıldığını, avukatların gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Baş, "Halkın iradesini kırmaya dönük bu girişimler bize tek bir geri adım bile attıramaz, ancak bu yapılanın da zulüm olduğu bilinsin. Direnmeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz" dedi.