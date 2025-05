Tıp Fakültesi Öğrencisi Mert Taktak, MS Hastalığına Rağmen Hedeflerinden Vazgeçmiyor

Ankara'da tıp fakültesi öğrenimi gördüğü sırada Multipl Skleroz (MS) hastalığı tanısı konulan ve erken tanı sonrası tedaviye başlayan tıp fakültesi öğrencisi Mert Taktak, hedeflerinden vazgeçmeden doktor olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken, dizlerinde ve bacaklarında yaşadığı his kayıplarının ardından doktora başvuran Taktak, 21 yaşındayken MS tanısı aldı.

AA muhabirinin görüştüğü Taktak, his kayıpları yaşamaya başladıktan sonra vakit kaybetmeden doktora başvurduğunu ve geleceğe dair hedeflerinden vazgeçmeden çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Taktak, 3 yıl önce vücudunun bazı noktalarında his kayıpları yaşadığını belirterek, "Dizlerimde, bacaklarımda his kaybı ve his farklılaşması gibi durumlar yaşamaya başladım. Sıcağı ve soğuğu birbirinden ayırt edememe gibi kafa karıştıran semptomlar oldu. Kendim de tıp öğrencisi olduğum için bunun üzerine gidip doktora başvurmayı seçtim. Aynı zamanda yürürken zorlanma ve ağrıma hissedebiliyordum. Ani hareketlerde zorlanma olabiliyordu. O zamanlarda yorgunluğum artmıştı." ifadelerini kullandı.

Ailesi ve sevdiklerinin desteğiyle kaygılarını geride bıraktı

Tanıyı ilk aldığında geleceği hakkında kaygılar yaşadığını aktaran Taktak, ailesinin ve sevdiklerinin desteğiyle bu sorunları geride bıraktığını söyledi.

Taktak, ilaç tedavisinin yanı sıra egzersiz için fizyoterapistten, stres için psikolojik danışmandan, doğru beslenme için diyetisyenden destek alarak bu süreci daha iyi atlattığını ve bu sayede 3 yıldır atak geçirmediğini dile getirdi.

Taktak, eğitimini tamamladıktan sonra psikiyatri alanına yönelmeyi istediğini söyledi.

"Mert, doktorluğa adım adım ilerliyor"

Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Semra Öztürk Mungan da MS'in nörolojik bir hastalık olduğunu, beynin ve omuriliğin hangi sistemini etkilendiyse ona göre bulgu verdiğini kaydetti.

Hastalığın çeşitli belirtilerle kendisini gösterdiğini ifade eden Mungan, "Yürüme güçlüğü, kolda, bacakta güçsüzlük, vücudun çeşitli yerlerinde uyuşmalar, görme kaybı, idrarla ilgili problemler, en sık gördüğümüz yakınmalardır. MS hastalığının başlangıcında en sık uyuşmaları ve görme kaybını görüyoruz." dedi.

MS'te erken tanı ve tedaviye dikkati çeken Mungan, "Tedaviyle hastalığın ilerlemesini büyük oranda bazı ilaçlarla yüzde 90 oranlarında durdurma şansımız artık var. Hastalar, doktorlarıyla iletişim halinde olmalılar. En ufak bir problemde doktorlarına ulaşmalılar. Yılda bir kez MR kontrolüyle biz bu hastaları takip ediyoruz. Bunun için mutlaka ve mutlaka hekimleriyle iletişim halinde olmalılar ve takiplerini aksatmamalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Mungan, 3 yıldan bu yana MS tedavisi gören 24 yaşındaki Mert Taktak'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mert, ilk olarak vücudunda, bacaklarında uyuşma şikayeti ve sol kolda güçsüzlük şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda MR'ında lezyonlarını gördük. Belinden sıvı alındı, incelemeler yapıldı. Ardından değerlendirmeler sonucunda da biz Mert'e koruyucu tedavi başladık. Mert, tıp fakültesi öğrencisi olduğu için çok da yoğun bir çalışma, okul hayatı var. ama bu dönemde derslerine de rahatça çalışabiliyor, nöbetlerini de tutabiliyor. Doktorluğa adım adım ilerliyor."